Améliorer son sprint, découvrir Paris-Roubaix : Arnaud De Lie affiche ses ambitions pour 2023

En cherchant à s'améliorer, Arnaud De Lie veut passer les étapes. Mais pas trop vite. Et quand on lui demande s'il sera présente sur plus de courses majeures, la réponse fuse rapidement :

"Cette année, c'était déjà pas mal du tout au niveau des Flandriennes. J’ai été à Kuurne, A travers la Flandre et à Gand Wevelgem. C'est quand même de grosses classiques flandriennes. Il m'en reste trois ou quatre à découvrir. C'est sûr que ce sont des classiques que j'ai envie de découvrir dans les années qui arrivent. Et puis, il y a le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Pour la première, ce sera un objectif d'y participer. Quant à Paris-Roubaix, peut-être y aller pour essayer de faire quelque chose, mais avec toujours l'optique d'y arriver en passant étape par étape et pas en passant trois ou quatre marches d'un coup, puis ensuite stagner. Je veux faire ça bien et l'équipe a la même vision que moi."

Avant de penser à la saison prochaine, Arnaud De Lie va prendre un repos bien mérité en laissant un peu de côté le vélo tout en se changeant les idées : "Je prends trois semaines, voire quatre sans vélo. J'irai un peu courir et faire du renforcement musculaire. Mais il y aura aussi ma randonnée le 23 octobre. Donc là, je sortirai le vélo pour l'occasion. Pour le reste, ce sera plus du repos et j'irai un peu à la ferme pour aider mon père", conclut Arnaud.