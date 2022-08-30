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Ukraine - Україна

Ментальне здоров'я | Améliorer sa santé mentale

il y a 52 minutesTemps de lecture4 min
Par Catherine Tonero

Ви погано спите?! Вам нічого не цікаво?! Постійна сонливість та втома?! Це все можуть бути наслідки, проблем з вашим ментальним здоров’ям. Саме з цієї теми, ми запросили до нашої студії Анастасію, яка працює клінічним психологом в центрі BHOC.

“Доброго дня! Мене звати Анастасія, я працюю в центрі BHOC, клінічним психологом, моя дисертація присвячена темі ПТСР, це моя спеціалізація і тому наше спілкування сьогодні буде присвячено ментальному здоров'ю. За час роботи центру (3,5 місяці) психологічну підтримку в ньому отримало понад 250 осіб, проте я вважаю, що спеціалізована допомога необхідна кожному, хто рятується від війни. У нашій країні йде війна, це сильна і небезпечна травматична дія, яка може спричинити серйозні наслідки для ментального здоров'я. І без допомоги фахівців тут не обійтись. Підвищена тривожність, проблеми зі сном, нічні кошмари, порушення харчової поведінки, неконтрольовані перепади настрою, апатія, панічні атаки – це супутники посттравматичних розладів. Історично так склалося, що в нашій культурі та менталітеті звернення до психологів було табуйовано десятиліттями і лише останні років 8-10 ми помічаємо покращення ситуації у турботі про своє ментальне здоров'я, але на жаль це стосується переважно великих міст.

Українці, які приїхали до Бельгії, змушені були покинути свої будинки, роботу, різко змінити своє соціальне оточення, культурне середовище: стикаються з цілим спектром психологічних проблем. Не подолання цих проблем, їхнє ігнорування тягне за собою виникнення синдрому "Відкладеного життя". Їм не цікаво жити, вчити мову, інтегруватися у суспільство, діти не хочуть ходити до школи, замикаються у собі. Вони не живуть, а просто "перечікують" крадучи у себе дорогоцінний час. Війна показала нам крихкість планів та цінність повноцінного життя, швидкоплинність часу. Це лише вершина айсбергу! Людям просто необхідно жити щодня, здобувати знання, вчитися, подорожувати, працювати! Я завжди кажу своїм клієнтам, що повернутися додому можна хоч завтра, взявши з собою валізу, але повернутися з "Додатковим багажем" - у вигляді нових знань, нової професії, вивчених іноземних мов – це набагато краще і корисніше для себе своєї країни.”

Звернувшись до центру BHOC, ви можете отримати повну інформацію про систему організації підтримки ментального здоров'я в Брюсселі можна за адресою Bd Pachéco 42, 1000 Bruxelles.

Ви маєте можливість отримати великий спектр послуг щодо ментального здоров'я:

Індивідуальні консультації – (щодня) з 9:30-17:00; 

Групові заняття – (щоп'ятниці) з 12:00-14:00;

Терапевтичні групи та арт терапія – раз на місяць.

За більш детальною інформацією ви можете звернутися на сайт: www.santementale.brussels

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Sommeil perturbé? Manque d'intérêt? Somnolence et fatigue constantes? Tout cela peut être la conséquence de problèmes de santé mentale. Pour en parler dans notre studio: Anastasia, psychologue clinicienne au centre Brussels Health Orientation Center.

"Bonjour! Je m'appelle Anastasia, je travaille au centre BHOC en tant que psychologue clinicienne. J'ai consacré ma thèse au stress post-traumatique, c'est ma spécialisation, et donc notre conversation d'aujourd'hui sera consacrée à la santé mentale. Plus de 250 personnes ont reçu un soutien psychologique pendant le fonctionnement du centre (3,5 mois), mais je crois qu'une aide spécialisée est nécessaire pour tous ceux qui fuient la guerre. Il y a une guerre en cours dans notre pays, c'est une action traumatisante forte et dangereuse qui peut entraîner de graves conséquences pour la santé mentale. Et vous ne pouvez pas vous passer de l'aide de spécialistes ici. L'anxiété accrue, les troubles du sommeil, les cauchemars, les troubles alimentaires, les sautes d'humeur incontrôlées, l'apathie, les crises de panique accompagnent les troubles post-traumatiques. Historiquement, il est arrivé que dans notre culture et notre mentalité, aller voir des psychologues soit tabou depuis des décennies, et ce n'est qu'au cours des 8 à 10 dernières années que nous avons remarqué une amélioration de la situation dans la prise en charge de notre santé mentale, mais malheureusement cela s'applique principalement dans les grandes villes.

Les Ukrainiens qui sont venus en Belgique ont dû quitter leur domicile et leur travail, changer radicalement leur environnement social et culturel : ils font face à toute une série de problèmes psychologiques. Ne pas surmonter ces problèmes ou les ignorer entraîne l'émergence du syndrome de "vie retardée". Ils ne sont pas intéressés à vivre, à apprendre la langue, à s'intégrer dans la société, les enfants ne veulent pas aller à l'école, ils se replient sur eux-mêmes. Ils ne vivent pas, mais "attendent" simplement, parfois en perdant un temps précieux. La guerre nous a montré la fragilité des projets et la valeur d'une vie bien remplie, la fugacité du temps. C'est la partie visible de l'iceberg! Les gens ont juste besoin de vivre au quotidien, d'acquérir des connaissances, d'étudier, de voyager, de travailler. Je dis toujours à mes clients: vous pouvez rentrer chez vous demain, en emportant une valise avec vous, mais revenir avec des "bagages supplémentaires" - sous forme de nouvelles connaissances, d'un nouveau métier, de langues étrangères apprises - est bien meilleur et plus utile pour votre pays."

En contactant le BHOC, vous pouvez obtenir toutes les informations sur le système d'accompagnement en santé mentale à Bruxelles au Boulevard Pachéco 42.

Vous aurez la possibilité de recevoir une large gamme de services:

Consultations individuelles (quotidiennes) de 9h30 à 17h00 ;

Cours collectifs (tous les vendredis) de 12h00 à 14h00 ;

Groupes thérapeutiques et art-thérapie (une fois par mois).

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site: www.santementale.brussels

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