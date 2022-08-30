Ментальне здоров'я | Améliorer sa santé mentale

Ви погано спите?! Вам нічого не цікаво?! Постійна сонливість та втома?! Це все можуть бути наслідки, проблем з вашим ментальним здоров’ям. Саме з цієї теми, ми запросили до нашої студії Анастасію, яка працює клінічним психологом в центрі BHOC.

“Доброго дня! Мене звати Анастасія, я працюю в центрі BHOC, клінічним психологом, моя дисертація присвячена темі ПТСР, це моя спеціалізація і тому наше спілкування сьогодні буде присвячено ментальному здоров'ю. За час роботи центру (3,5 місяці) психологічну підтримку в ньому отримало понад 250 осіб, проте я вважаю, що спеціалізована допомога необхідна кожному, хто рятується від війни. У нашій країні йде війна, це сильна і небезпечна травматична дія, яка може спричинити серйозні наслідки для ментального здоров'я. І без допомоги фахівців тут не обійтись. Підвищена тривожність, проблеми зі сном, нічні кошмари, порушення харчової поведінки, неконтрольовані перепади настрою, апатія, панічні атаки – це супутники посттравматичних розладів. Історично так склалося, що в нашій культурі та менталітеті звернення до психологів було табуйовано десятиліттями і лише останні років 8-10 ми помічаємо покращення ситуації у турботі про своє ментальне здоров'я, але на жаль це стосується переважно великих міст.

Українці, які приїхали до Бельгії, змушені були покинути свої будинки, роботу, різко змінити своє соціальне оточення, культурне середовище: стикаються з цілим спектром психологічних проблем. Не подолання цих проблем, їхнє ігнорування тягне за собою виникнення синдрому "Відкладеного життя". Їм не цікаво жити, вчити мову, інтегруватися у суспільство, діти не хочуть ходити до школи, замикаються у собі. Вони не живуть, а просто "перечікують" крадучи у себе дорогоцінний час. Війна показала нам крихкість планів та цінність повноцінного життя, швидкоплинність часу. Це лише вершина айсбергу! Людям просто необхідно жити щодня, здобувати знання, вчитися, подорожувати, працювати! Я завжди кажу своїм клієнтам, що повернутися додому можна хоч завтра, взявши з собою валізу, але повернутися з "Додатковим багажем" - у вигляді нових знань, нової професії, вивчених іноземних мов – це набагато краще і корисніше для себе своєї країни.”

Звернувшись до центру BHOC, ви можете отримати повну інформацію про систему організації підтримки ментального здоров'я в Брюсселі можна за адресою Bd Pachéco 42, 1000 Bruxelles.

Ви маєте можливість отримати великий спектр послуг щодо ментального здоров'я:

Індивідуальні консультації – (щодня) з 9:30-17:00;

Групові заняття – (щоп'ятниці) з 12:00-14:00;

Терапевтичні групи та арт терапія – раз на місяць.

За більш детальною інформацією ви можете звернутися на сайт: www.santementale.brussels