Ментальне здоров'я | Améliorer sa santé mentale

Sommeil perturbé? Manque d'intérêt? Somnolence et fatigue constantes? Tout cela peut être la conséquence de problèmes de santé mentale. Pour en parler dans notre studio: Anastasia, psychologue clinicienne au centre Brussels Health Orientation Center.

"Bonjour! Je m'appelle Anastasia, je travaille au centre BHOC en tant que psychologue clinicienne. J'ai consacré ma thèse au stress post-traumatique, c'est ma spécialisation, et donc notre conversation d'aujourd'hui sera consacrée à la santé mentale. Plus de 250 personnes ont reçu un soutien psychologique pendant le fonctionnement du centre (3,5 mois), mais je crois qu'une aide spécialisée est nécessaire pour tous ceux qui fuient la guerre. Il y a une guerre en cours dans notre pays, c'est une action traumatisante forte et dangereuse qui peut entraîner de graves conséquences pour la santé mentale. Et vous ne pouvez pas vous passer de l'aide de spécialistes ici. L'anxiété accrue, les troubles du sommeil, les cauchemars, les troubles alimentaires, les sautes d'humeur incontrôlées, l'apathie, les crises de panique accompagnent les troubles post-traumatiques. Historiquement, il est arrivé que dans notre culture et notre mentalité, aller voir des psychologues soit tabou depuis des décennies, et ce n'est qu'au cours des 8 à 10 dernières années que nous avons remarqué une amélioration de la situation dans la prise en charge de notre santé mentale, mais malheureusement cela s'applique principalement dans les grandes villes.

Les Ukrainiens qui sont venus en Belgique ont dû quitter leur domicile et leur travail, changer radicalement leur environnement social et culturel : ils font face à toute une série de problèmes psychologiques. Ne pas surmonter ces problèmes ou les ignorer entraîne l'émergence du syndrome de "vie retardée". Ils ne sont pas intéressés à vivre, à apprendre la langue, à s'intégrer dans la société, les enfants ne veulent pas aller à l'école, ils se replient sur eux-mêmes. Ils ne vivent pas, mais "attendent" simplement, parfois en perdant un temps précieux. La guerre nous a montré la fragilité des projets et la valeur d'une vie bien remplie, la fugacité du temps. C'est la partie visible de l'iceberg! Les gens ont juste besoin de vivre au quotidien, d'acquérir des connaissances, d'étudier, de voyager, de travailler. Je dis toujours à mes clients: vous pouvez rentrer chez vous demain, en emportant une valise avec vous, mais revenir avec des "bagages supplémentaires" - sous forme de nouvelles connaissances, d'un nouveau métier, de langues étrangères apprises - est bien meilleur et plus utile pour votre pays."

En contactant le BHOC, vous pouvez obtenir toutes les informations sur le système d'accompagnement en santé mentale à Bruxelles au Boulevard Pachéco 42.

Vous aurez la possibilité de recevoir une large gamme de services:

Consultations individuelles (quotidiennes) de 9h30 à 17h00 ;

Cours collectifs (tous les vendredis) de 12h00 à 14h00 ;

Groupes thérapeutiques et art-thérapie (une fois par mois).

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site: www.santementale.brussels