Amélioration de la performance énergétique d'une maison mitoyenne au coeur de Liège

Cette semaine, Cédric et Virginie se rendent à Liège pour découvrir la belle rénovation tant énergétique qu’esthétique d’une maison mitoyenne typique des années 1900. Afin d’améliorer la performance énergétique de cette maison et l’amener au label B, les propriétaires ont effectué beaucoup de travaux et se sont fait aider par un expert énergétique. Découverte ce samedi de cette maison au mélange d’ancien et de moderne ce samedi !