Amélie Nothomb et 'Le Livre des Sœurs' : "La fratrie est peut-être l’élément le plus déterminant de ma vie"

Cela fait très longtemps qu’Amélie Nothomb avait envie d’aborder le thème des soeurs. Mais comment le faire ?

"Je ne voulais pas parler directement de Juliette et moi, parce que c’est très délicat de raconter une histoire d’amour qui existe toujours, avec une personne qui existe toujours. Je me demandais comment faire pour ne pas aller trop loin. Il m’est venu, heureusement, cette métaphore."

La fratrie est peut-être pour elle l’élément le plus déterminant de la vie. Être une petite soeur a terriblement compté dans sa vie. Elle se définissait en très grande partie par rapport à sa grande soeur.

Nous nous aimions vraiment d’un amour fusionnel. Nous nous aimons toujours d’un amour fusionnel. Je la regardais et tout ce qu’elle faisait me paraissait extraordinaire. Les trois quarts des choses que je suis devenue me viennent de ma soeur. C’est parce que ma soeur écrivait que j’ai commencé à écrire.

"[…] Par ailleurs, ce n’était pas si simple, parce que, comme je la respectais terriblement, je ne voulais en aucun cas marcher sur ses plates-bandes. Par exemple, elle écrivait, donc je n’écrivais pas. Je trouvais qu’écrire était la chose la plus haute que l’on puisse faire, mais c’était sa prérogative. […]

Il a fallu que ma soeur, à l’âge de 16 ans, cesse d’écrire, et qu’elle cesse d’écrire durablement, pour que, tout à coup, je me dise : bon, je pense que ce n’est plus son truc. Peut-être que j’ai le droit de le faire."