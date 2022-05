Amélie Nothomb, Eden Hazar, Pablo Andres, Gui Home… Les personnalités belges se mobilisent pour "Make a wish"

Depuis 1990, "Make a wish" réalise les vœux d’enfants gravement malades en Belgique. L’association vient de lancer sa tombola d’exception. Le but est de récolter un maximum d’argent pour réaliser les voeux des enfants hospitalisés.

Le tout premier voeu à avoir été réalisé est celui de Christopher James Greicius, un petit garçon de 7 ans atteint d’une leucémie. Son rêve était de devenir policier. Sa famille et ses amis se sont mobilisés pour l’aider à réaliser son souhait le plus cher. Ils étaient loin de se douter de l’ampleur que prendrait cet élan solidaire. Depuis sa création en 1980, "Make a wish" a pu réaliser plus de 520 000 voeux d’enfants dans plus de 50 pays différents.

Pour vous donner une idée des demandes des enfants, voici des exemples de voeux qui ont déjà été réalisés par "Make a wish" en Belgique : Amal, 13 ans, rêvait de dormir à Pairi Daiza et de rencontrer les animaux. Kaan, 7 ans, rêvait d’un maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo. Lucas, 16 ans, rêvait de recevoir du matériel photo.

85 voeux sont encore en attente en ce moment ! Parmi ceux-ci, il y a le voeu de Hugo qui aimerait recevoir un tricycle de paracyclisme. Sasha aimerait rencontrer les Diables Rouges et Nolan aimerait aller dans un parc d’attractions.