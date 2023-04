Amélie Nothomb ajoute une pierre à sa légende japonaise

Comme le dit la Belge dans le premier épisode : "Je me suis très longtemps crue japonaise. C’était une conviction profonde […] Le choc fondamental de ma vie a consisté à être arrachée à cet univers parfait, à l’âge de cinq ans […] Je l’ai vécu comme un accident métaphysique, une blessure qu’il faudrait réparer un jour".

Ce point de sa biographie est discuté, en fonction de la date de naissance réelle de l’autrice.

Amélie Nothomb se dit venue au monde à Kobe en août 1967, au début d’un poste de son père diplomate au pays du Soleil levant. Cette version est retenue entre autres par le dictionnaire Larousse. Mais elle pourrait fort bien être native d’Etterbeek en juillet 1966. C’est ce qu’on lit dans sa biographie de membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises.

Interrogée sur ce point, l’autrice lançait l’an dernier à L’Express : "Je ne me sens pas concernée. Ce n’est pas si mal, on me souhaite deux fois mon anniversaire par an".

À l’AFP, elle détaille : "Mon père parlait très bien le japonais, il chantait le nô (forme de théâtre classique japonais alliant poésie, danse et musique, ndlr). […] J’étais celle des trois enfants qui était vue comme l’enfant japonaise. D’abord, parce que née là-bas mais, en plus, parce que, comme j’étais la plus petite, j’étais celle qu’il avait décidé d’initier à la culture japonaise".