Amel Bent en concert au Cirque Royal ce 26 novembre

Amel Bent a commencé sa carrière à 18 ans dans la Nouvelle Star, et, finalement, elle n’a jamais vraiment quitté la télévision. Ses disques ont connu des succès très variables, mais on l’a vue dans un monceau de divertissements très populaires, et puis aussi dans des collaborations futées et fructueuses comme dans son duo "1, 2, 3" avec le rappeur Hatik. La bonne nouvelle de la journée, c’est que la toute chouette Amel est en tournée, et on est sûrs que, le 26 novembre, ça va sonner, depuis le Cirque Royal jusqu’à la lune, au moins !