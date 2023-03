Ameen Al-Dakhil, le protégé de Kompany, est prêt pour être un patron des Diablotins : "j'ai déjà progressé au contact du coach"

Auteur d’une ascension fulgurante, le longiligne Al Dakhil conserve un tempérament discret au sein du groupe des U21. Pratiquement quadrilingue (néerlandais, français, anglais "et un peu d’arabe à la maison"), le fils d’immigrés irakiens a de la suite dans les idées pour le reste de la saison. "Après le stage, je vais me concentrer sur mon club de Burnley et sur la montée en Premier League, mais il y a déjà l’Euro dans un coin de ma tête. Je sais qu’on affrontera les Pays-Bas, le Portugal et la Géorgie. On veut gagner et se qualifier pour les JO 2024 à Paris, c’est important pour tout le monde. On doit prendre conscience que c’est une chance unique dans notre vie de pouvoir disputer le tournoi olympique. Raison de plus pour bien se préparer."