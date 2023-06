Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman : les deux grosses surprises de la sélection de Domenico Tedesco avec les Diables rouges

À l’approche de son deuxième rassemblement comme sélectionneur des Diables rouges, Domenico Tedesco a surpris tout le monde en appelant Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman, peu connus du grand public.

"J’attends d’Al-Dakhil et de Deman qu’ils soient prêts si on a besoin d’eux. Si j’appelle un joueur, je veux qu’il puisse aider." Par ces mots, le sélectionneur des Diables a été clair : il compte sur les deux surprises de sa sélection qui ne sont pas là pour faire de la figuration.

Passé par Anderlecht très jeune avant de finir sa formation au Standard, le premier a fait ses débuts dans le monde professionnel dans le club liégeois avant d’être transféré à Saint-Trond en janvier 2022. Un an plus tard, c’est Vincent Kompany qui lui a offert un transfert vers l’étranger avec qui il a découvert la Championship. À 21 ans, le défenseur central n’a disputé que trois rencontres chez les Diablotins et profite notamment de la sélection de Zeno Debast pour l’Euro espoirs pour prendre sa place dans le groupe des A.

À 23 ans, Olivier Deman est encore plus méconnu. Pur produit de Bruges, navigant entre le Cercle et le Club dans sa formation, c’est avec l’équipe au maillot vert qu’il intègre le monde pro début 2019. En tout, il a disputé 88 rencontres au Cercle et est devenu, depuis, un titulaire indiscutable sur le côté gauche comme piston. Également passé en espoirs, il n’a joué que sept minutes en trois matches de qualification pour l’Euro espoirs avec Jacky Mathijssen.