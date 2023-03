Ambulanciers, pompiers… les services de secours manifestent ce mardi : le point sur leurs revendications

En ce qui concerne les moyens alloués à ces zones de secours également. Ainsi l’exemple des autopompes est édifiant : " Avec le nouvel arrêté royal, avec un minimum de six hommes par pompe, ce n’est aujourd’hui pas censé être structurel, mais beaucoup de zones de secours n’arrivent pas à mettre les six en même temps ". Et pour deux autopompes, il faut huit personnes. " Il y a des départs A4 qui sont faits, et donc une pompe par A4 et une seconde doit suivre d’un autre poste, parfois plus loin, pour pouvoir intervenir ".

Le personnel est épuisé d’être partout

Ce qui suscite pas mal de craintes de la part du personnel : " Ça pose beaucoup de problèmes étant donné que ça fait une surcharge de travail. Si on est là-bas, on n’est pas ailleurs. Et pour nous, ce n’est plus possible parce que le personnel est épuisé d’être partout. Il y a un manque d’effectifs, donc ça fait une surcharge de travail, de problèmes de congés, de problèmes de beaucoup d’heures de récupération. Et tout ça l’un dans l’autre, pour nous, on dit stop " déplore la syndicaliste.