Ambroisie, Renouée du Japon, Berce du Caucase: une nouvelle méthode surprenante pour se débarrasser des plantes invasives

Une autre plante retient particulièrement l'attention d'Arnaud Monty depuis quelque temps. Il s’agit de l’Ambroisie. C’est une plante américaine, introduite par erreur via les semences agricoles et la nourriture pour oiseaux.

Selon lui, elle pose deux soucis, celui de santé publique et d’agriculture. Il nous explique : "C’est une mauvaise herbe qui peut être assez vite dominante dans les cultures, mais surtout son pollen est très allergisant. C’est le pollen le plus allergène qu’on connaisse quasiment dans le monde végétal. Et en plus, elle fleurit plus tard que la plupart des autres espèces et donc, elle allonge la saison des allergies. Elle peut rendre allergiques des gens qui ne le sont pas. C’est la plante numéro un au niveau des allergies au pollen dans le monde."

Un observatoire de l’ambroisie a été créé en région wallonne. Cinquante sites de population sont actuellement sous surveillance. Et les autorités veillent à ne pas étendre sa présence. Néanmoins, elle est présente en Hesbaye, dans tout le sillon Sambre et Meuse et en Gaume. L’Ardenne est épargnée en raison de ses températures plus basses.