Amblève : le viaduc de Born devient un site d'escalade

Un ancien viaduc ferroviaire utilisé pour créer un site d'escalade, ce n'est pas banal. C'est même une première en Belgique, et elle est en cours de réalisation au viaduc de Born, dans la commune d'Amblève, à l'Est du pays.

Quelques amateurs d'escalade y ont fondé un club et lancé ce projet qui aboutira d'ici la fin août.

Six voies d'escalade en cours d'installation

Le long du Ravel de la Vennbahn, à Born, en pleine nature, se dresse un viaduc appelé à devenir un incontournable pour les amateurs d'escalade. "C'est un ancien viaduc ferroviaire qui a été construit pendant la Première Guerre mondiale. Le viaduc a 18 mètres de haut" explique Kirsten Hendricks, co-responsable du projet.

Plusieurs voies d'escalade sont en cours d'installation sur les piliers du viaduc. "On est en train de faire notre première phase de construction" poursuit Kirsten Hendricks, "et pendant cette phase-là, on va déjà installer six voies d'escalade pour les débutants et aussi pour les plus expérimentés. On espère que, par après, il y aura encore d'autres voies qui vont s'ajouter. Là, on a juste mis les bases, on a installé les points de sécurisation pour plus ou moins 5 voies supplémentaires. Donc le projet pourra encore vivre dans le futur."

Coût du projet : près de 25.000 euros

Le site sera ouvert aux membres de clubs d'escalade, au grand public via des stages et aux services de secours pour des entraînements. Les organisateurs ont aussi documenté toutes leurs démarches pour pouvoir servir à d'autres qui voudraient se lancer dans un projet similaire. Un projet dont le coût avoisine les 25.000 euros. La commune d'Amblève y a apporté 10.000 euros, le reste est à réunir via un crowdfunding actuellement en cours. "On cherche encore des fonds. Il y a pour l'instant encore un crowdfunding qui court jusqu'à la fin du mois d'août."

Le site sera librement accessible dès la fin août. Quant au crowdfunding, il est accessible via le site kletterclub.be.