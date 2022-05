Ambitieux, jeu sans faille, physique de bison : la recette du succès de Carlos Alcaraz

Des résultats rendus possibles grâce à ses nombreux atouts comme l’explique notre consultant tennis Philippe Dehaes : "Pour ceux qui ont l’occasion de le découvrir, il a un panel archi complet de tous les coups. Il est très fort pour défendre, en étant capable de contrer et de garder la balle sur le terrain. Et puis en une frappe de balle, il est capable de faire la différence. Il a cette capacité à être très offensif en variant le jeu. Il n’a aucune faille." Physiquement, mais également mentalement, Carlos Alcaraz semble être sur un nuage. "Là, il vole carrément et il boit la pression comme un petit expresso. Il ne doute pas et saisit à chaque fois sa chance. Il le fait presque avec le sourire. Il a l’air heureux d’être là sur le terrain", explique notre expert tennis.