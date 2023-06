Ambiance rap and love dans "Romantic Robinson", le nouvel EP d'Amoranno

On a écouté "Romantic Robinson", l’EP du jeune rappeur parisien Amoranno. Retour sur un projet prometteur qui s’inscrit dans la lignée des rappeurs-lovers, à la croisée des chemins entre rap et chanson française.

"Le vrai amour, ça fait longtemps que je n’y crois plus, je pense qu’on peut le trouver à chaque coin d’rue." Les premiers mots de l’EP en disent long sur le regard à la fois désabusé et fasciné que porte Amoranno sur l’amour. Le jeune artiste parisien semble être un grand amoureux, mais qui doute souvent. D’ailleurs le projet ne s’appelle pas "Romantic Robinson" pour rien : Amoranno nous emmène sur son île du love où résonnent ses douces mélodies sur des prods bien jazzy.

Le projet a d’ailleurs été entièrement produit par le beatmaker PH Trigano, le beatmaker loveur du game qui a déjà travaillé avec L’Or du commun, mais aussi Ichon ou encore le trompettiste Béesau. Cette vraie rencontre amicale et artistique a permis au jeune artiste d’affiner son univers et son flow à la fois précis et nonchalant.

Sur certains morceaux comme "Idem", on ressent vraiment les influences rap d’Amoranno dans sa manière de poser. On se dit que le garçon semble avoir été bercé par la musique de doux lyricistes comme Solaar ou Oxmo Puccino. D’autres morceaux révèlent plutôt ses influences pop, c’est le cas du single "Pas sommeil". La recette est efficace : un rythme chaloupé, un refrain qui reste en tête, et un thème qui risque de parler à beaucoup de gens.

Ce thème, c’est la procrastination, un sujet qu’il connaît bien : "Quand j’ai écrit "Pas sommeil" c’était une façon d’aborder la procrastination dont je fais preuve depuis quelques années, explique le parisien. J’ai tenté d’aborder ce sujet d’un point de vue factuel, sans tomber dans la morale, car même si c’est un état que je combats quotidiennement, il a fait et fait encore partie de ma vie."

Au-delà du rap et de la pop, Amoranno frôle parfois même la chanson française, comme dans le morceau "Rose" où il chantonne sur une rythmique bossa nova. On a presque envie de sortir le cocktail pour "siroter" la chanson en terrasse !

Mais ce qui rassemble tous ces morceaux, c’est avant tout la mise en avant du texte. C’est ce qui fait la force de ce jeune artiste prometteur ! Pas étonnant quand on sait qu’il a commencé à écrire à partir de… 9 ans. Une plume précoce qui lui permet aujourd’hui de raconter ses histoires à sa manière, celle d’une sorte de poète des temps modernes. Il manque peut-être encore un chouya d’originalité en termes de mélodies pour qu’Amoranno se démarque vraiment et passe le palier suivant. On attend de voir !