Ambiance en studio ce lundi soir pour un "Stoemp, pèkèt ... et des rawettes" bien saucé !

C’est dans la bonne humeur que vous avez retrouvé ce lundi soir sur les ondes de Vivacité et en direct des studios de Liège, la joyeuse équipe de " Stoemp, pèkèt … et des rawettes ", en compagnie de Fanny Rochez et ses chroniqueurs !

Martin Charlier nous a notamment conté " La cigale et la fourmi " en wallon, bien plus savoureuse qu’en français !

L’humoriste liégeoise, Manon Lepomme, a fait toute la lumière sur l’histoire du boulet liégeois ! Même si on ne connaît pas véritablement son origine, qu’à cela ne tienne, elle nous a donné sa recette perso ! Un must pour tout liégeois qui se respecte !

Et Louis Dechange, le jeune tiktokeur liégeois, lui, a proposé un vrai ou faux sur l'histoire de Liège.

Il a également tenté de leur faire découvrir aux autres chroniqueurs des titres de films grâce à une phrase culte en wallon !

Et enfin, en invité, le journaliste sportif, Samuel Grulois, a apporté une touche picarde dans l'émission grâce à quelques expressions de chez lui !

Le tout ponctué d'expressions wallonnes, bien de chez nous ! Une soirée sous le signe de la bonne humeur !

