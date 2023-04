Ambiance coquine autour de Benjamin Deceuninck

Ce dimanche matin à Seneffe, c'est l'un des visages les plus connus de la rédaction des sports, Benjamin Deceuninck qui est l'invité des Enfants de chœur.

Le journaliste, qui n'en est pas à un jeu de mot près, a la répartie qu'il faut face à Freddy Tougaux et ses calembours. Il va aussi pouvoir écouter un nouvel épisode de la vie de Samuel Tits, Amandine Elsen qui parle d'amour et Tamara qui prend les traits d'Elio Di Rupo pour entonner la chanson des partis en congé , c’est comme la chanson des partisans mais pour les chômeurs.

Pour faire honneur à la spécialité de Benjamin, le foot, Michaël a demandé aux chroniqueurs de commenter un fait d'actualité récente à la manière d'un match, c'est surprenant mais désopilant. Et pour son défi, Michaël propose des phrases célèbres dites par des joueurs de foot à Benjamin. Le but, évidemment, reconnaître à qui elle sont attribuées. Et on peut dire que le jeune homme est plutôt perspicace.

Il revient cette semaine, le jeune humoriste Tim DOUCET a reçu une nouvelle carte blanche pour passer dans l'émission.

Autant de raisons d'être au rendez-vous ce dimanche matin.

Les Enfants de Chœur, tous les dimanches de 9 heures à 10h30 sur Vivacité et sur Auvio.