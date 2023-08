Ambiance, confiance, victoire... Mats Rits et Alexis Flips sous le charme après leur première à Anderlecht

Après avoir été battu lors du match d'ouverture de cette nouvelle saison de Pro League par l'Union Saint-Gilloise (2-0), Anderlecht a enchaîné trois succès consécutifs face à l'Antwerp (1-0), Saint-Trond (0-1) et Westerlo dimanche (2-1).

Les Bruxellois, qui pourraient prochainement accueillir un dixième renfort cet été en la personne du milieu de terrain danois Thomas Delaney, montent en puissance au fil des rencontres et le doivent, notamment, à des nouveaux venus directement performants, dont Mats Rits (FC Bruges) et Alexis Flips (Reims).

"Cela s'est très bien passé, souligne Mats Rits au micro de la RTBF. Anderlecht réalise un bon départ cette saison, et pour ma part, j'ai un bon feeling, je me sens bien dans le groupe. J'ai réalisé de bons entraînements pendant la semaine, et les demandes de l'entraîneur étaient très claires. J'essaie de m'adapter le plus vite possible, et je voulais vraiment venir ici car je savais qu'on m'accorderait beaucoup de confiance. On aurait cependant dû tuer le match en première mi-temps, on a trop reculé en fin de match."

"On a suivi les consignes du coach et très bien entamé le match, enchaîne Alexis Flips. On a réalisé une très grosse première mi-temps. On aurait dû être plus "tueurs", mais nous savions aussi que nous étions assez solides défensivement. Je suis là depuis une semaine, mais on dirait que ça fait longtemps ! Je me suis très bien intégré au groupe, le coach m'a parlé toute la semaine, et je peux être très content de mon match pour une première. Je pouvais jouer librement, et j'ai beaucoup aimé ce rôle. On réalise un bon début de saison, mais le prochain match, c'est encore à domicile, et il faudra le gagner. Quand Anderlecht m'a appelé, le transfert s'est très vite concrétisé : j'ai apprécié le projet, et je suis très fier d'être ici. Je ne connaissais pas le public d'Anderlecht, et je suis vraiment surpris, c'est un très beau public."