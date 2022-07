Ambiance au Torino : l’entraîneur et le directeur sportif se disputent violemment sur un parking

La tension monte au Torino à deux semaines de la reprise de la Serie A. Davide Vagnati, directeur sportif du club, et Ivan Juric, l'entraîneur, ont été filmés à leur insu lors d'une grosse altercation sur le parking du centre d'entraînement.

La cause de cette bagarre? Des divergences à propos du mercato. Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut entendre Vagnati crier à son coach : "J'en ai assez! Tu fais avec l'équipe que je te donne, tu comprends?".

Il faut dire que l'ancien entraîneur du Genoa et du Hellas Vérone n'a pas été gâté depuis le début du mercato avec les départs importants de Bremer (pour la Juventus) et de son buteur Andrea Belotti (sans club).

Après cette impressionnante altercation, lors de laquelle les deux hommes ont dû être séparés, Davide Vagnati a mis les choses au point au micro de SS24 : "Après la discussion avec Juric, nous nous sommes embrassés. Quand on se dispute, on dit des choses que l’on ne pense pas. Le coach aimerait des renforts au plus vite, mais on travaille pour avoir les bons joueurs". Ne soyons pas étonnés si le Croate venait à quitter "Il Toro" plus tôt que prévu.