Amber Heard espère l’annulation du verdict du procès contre Johnny Depp

Dans cette tendance des internautes à avoir fait un procès parallèle sur les réseaux sociaux, une vidéo avait ressurgi, énième élément à ajouter au dossier de "Johnny la victime": elle date de 2015 et on y voit Johnny Depp et Dakota Johnson côte à côte au festival de Venise en train de défendre le film Black Mass. Période qui coïncide avec l’affaire du bout de doigt sectionné (Depp accusait Hear de l’avoir blessé au doigt en lui lançant une bouteille, elle réfutait en assurant qu’il s’était blessé tout seul). Et comme le montre cette vidéo en conférence de presse, l’actrice Dakota Johnson parle avec l’acteur et scrute son doigt. Il n’en fallait pas plus pour que les défenseurs de Johnny s’en servent contre l’actrice, l’accusant d’avoir été au courant des violences d’Amber et de n’avoir rien dit ! L’histoire est arrivée jusqu’aux oreilles de la star de 50 nuances de Grey qui a réagi dans le numéro d'été du Vanity Fair US dont elle fait la couverture: "Je me suis dit : Pour l’amour de Dieu, pourquoi ? Pourquoi suis-je impliquée dans tout cela ? Je ne m’en souviens pas du tout, mais s’il vous plaît, sortez-moi de là. Ne laissez pas cela aller plus loin. Pouvez-vous imaginer, oh, mon Dieu, si j’étais appelée à la barre des témoins ?".