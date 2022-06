Amber Heard dénonce "la haine des réseaux sociaux" et "les témoins payés par Johnny Depp"

Amber Heard a donc été condamnée à verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari pour diffamation, contre 2 millions pour Johnny Depp envers son ex-femme pour le même motif. On est loin des sommes faramineuses réclamées par chaque partie mais la décision, accueillie comme une véritable victoire par l’acteur et ses fans, porte une symbolique forte de réhabilitation de Johnny Depp pour la suite de sa carrière.

Dans un extrait d’interview diffusée ces mardi et mercredi sur NBC, l’actrice américaine est bien sûr revenue sur le procès hypermédiatisé et a dénoncé "la haine et le vitriol des réseaux sociaux" durant ces semaines interminables, mais elle a aussi affirmé "des témoignages d’employés payés " par le plus célèbre des pirates.

Elle a déclaré n’avoir pas pris la décision des jurés "personnellement", mais face à la réflexion de la journaliste lui disant "le jury a écouté votre témoignage et ne vous a pas cru", Amber Heard a répondu : "Comment auraient-ils pu prendre une décision, comment auraient-ils pu ne pas arriver à cette conclusion ? Ils sont restés assis et ont entendu pendant trois semaines des témoignages incessants de la part d’employés payés (par Johnny Depp), et vers la fin, de gens au hasard". Et d’ajouter : "Je ne les blâme pas, en réalité je comprends que c’est un personnage adoré, que les gens pensent connaître, c’est un acteur fantastique "

Personne n’est en effet passé à côté des messages haineux envers la star d’Aquaman, et une sorte de second procès s’est déroulé sur TikTok à coups de hashtags de soutien envers l’un ou l’autre, récoltant quelques millions de likes pour Amber contre plusieurs milliards pour Johnny.

"Même quelqu’un qui est certain que je mérite cette haine et ce vitriol, même s’il pense que je mens, il ne peut pas me regarder dans les yeux et me dire qu’il pense que le traitement était équitable sur les réseaux sociaux ".

Amber Heard devrait faire appel du jugement. Et pendant ce temps, Johnny Depp en a profité pour ouvrir un compte TikTok et publier une première vidéo pour remercier ses fans du soutien. Une vidéo qui vire rapidement au culte de la rockstar.