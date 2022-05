Amber Heard de nouveau interrogée au procès de Johnny Depp

Hier, jeudi 26 mai, Amber Heard a de nouveau témoigné à la barre et fait part des menaces qu’elle subissait et du calvaire qu’elle endurait.

L’actrice était très émue lorsqu’elle a pris la parole : " C’est horrible, c’est douloureux et c’est humiliant pour tout être humain. C’est peut-être facile d’oublier ça, je suis un être humain. Je ne mérite pas toutes ces attaques contre moi ", rapporte le Daylimail. La star regrette toute la campagne négative que son ancien partenaire a lancée contre elle.

La jeune femme a une fille d’un an, Oonagh Paige Heard. Elle raconte qu’elle reçoit des menaces de mort tous les jours contre elle et son enfant : " Les gens veulent mettre mon bébé au micro-ondes et ils me le disent. Johnny m’a menacé, m’a promis que si jamais je le quittais, il me ferait penser à lui chaque jour de ma vie. " Et elle explique également qu’elle a le droit de raconter son histoire, de parler de ce qui lui est arrivé et qu’elle espère faire entendre sa voix, c’est tout ce qu’elle veut.