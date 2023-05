Amber Heard abandonne Hollywood pour mener une vie plus tranquille

Depuis le procès contre son ex-mari Johnny Depp, l’actrice américaine a essuyé de nombreuses critiques. Elle a donc décidé de prendre ses distances avec le monde d’Hollywood, au propre comme au figuré.

En effet, la jeune femme a trouvé refuge à Madrid en Espagne, où elle s’est installée avec sa fille Oonagh. C’est ce que rapporte le Daily Mail.

Selon le journal, un ami révèle qu’elle est bilingue et qu’elle vit une vie plus tranquille. "Elle parle espagnol et elle est heureuse là-bas. Elle élève sa fille loin de tout ce vacarme" Sur sa carrière, il est plus mitigé : "Je ne pense pas qu’elle soit pressée de reprendre le travail ou de retourner à Hollywood. Mais elle reviendra probablement au bon moment, pour le bon projet."

En octobre 2022, des rumeurs circulaient sur une potentielle location d’une maison à Majorque suite à des photos d’elle et une amie sur la plage.

En août dernier, elle a mis en vente pour 1,1 million d’euros sa maison californienne située à Yucca Valley. Cela faisait suite à sa défaite du procès en diffamation contre son ex-mari.

L’actrice d’ " Aquaman " accusait Johnny Depp de violences conjugales et d’abus sexuels et émotionnels. Elle réclamait de lourds dommages et intérêts alors que l’acteur, lui, niait les faits.

Le jury a finalement décidé d’octroyer 10,4 millions de dollars à Johnny Depp ainsi que le versement de deux millions de dollars à Amber Heard.

De son côté, Johnny Depp tente de relancer sa carrière d’acteur notamment avec le nouveau film historique français “Jeanne du Barry", qui fera l'ouverture de l'édition 2023 du festival de Cannes.