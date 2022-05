Amazonie : les vestiges d’une mystérieuse civilisation découverts dans la jungle grâce à la technologie laser

Et les découvertes ont de quoi surprendre. Des pyramides de 22 mètres de haut, des rues, des habitations, des enceintes fortifiées, de larges terrasses, des réservoirs d’eau potable et des canaux, voilà tout ce que la jungle bolivienne gardait jusqu’à présent à la vue du monde.

Les scientifiques estiment que la découverte prouve enfin que, contrairement à ce que l’on pensait, l’Amazonie était bien fortement peuplée lors de la période précoloniale. Mais elle renforce aussi les arguments pour une meilleure préservation de la région, en proie à une déforestation de plus en plus intense, qui menace non seulement la biodiversité, mais aussi toutes les traces archéologiques qui permettraient d’en savoir plus sur les peuples qui ont habité la plus grande jungle du monde. Protéger la forêt amazonienne, ce n’est pas seulement protéger la nature, c’est aussi protéger un pan de l’Histoire de l’humanité dont on commence à peine à identifier les contours.