Amazon tente de séduire les consommateurs et entreprises belges

Aujourd’hui, un peu plus de 1000 entreprises belges sont présentes sur Amazon. Des milliers d’autres proposent déjà leur propre boutique en ligne, en Belgique. Amazon tente de les appâter en offrant aux entreprises belges la possibilité d’atteindre des millions de consommateurs et de bénéficier de leur expertise en matière de marchés. Bien sur, cette opportunité a un prix. Amazon offre une visibilité et demande des frais à ses clients pour apparaître sur la plateforme. Ils oscillent entre 5 et 45% selon le type de produits. Ces taux peuvent gonfler avec les frais d’expédition et de stockage.