Amazon rachète iRobot, le fabricant des aspirateurs robots Roomba

Le géant de l’e-commerce vient de mettre la main sur iRobot pour 1,7 milliard de dollars. Amazon devient donc propriétaire de la large gamme de robots aspirateurs Roomba, et s’introduit toujours plus dans votre foyer.

“ Les consommateurs adorent les produits iRobot et nous avons hâte de travailler avec cette équipe pour développer de nouvelles manières de simplifier la vie des consommateurs”, a déclaré Dave Limp, le vice-président senior d’Amazon Devices, suite à ce rachat.

Mais ce que l’entreprise ne dit pas, c’est qu’elle s’est offert une base de données incroyable afin de connaître au mieux les maisons des utilisateurs. EN effet, les robots Roomba sont connus pour leur excellente capacité de cartographie de vos pièces. Couplé à l’assistant Alexa, Amazon peut à la fois écouter, voir et désormais connaître les différentes pièces de votre maison.

Selon iRobot, plus de 40 millions de Roomba ont été vendus à travers le monde. On comprend mieux l’intérêt d’Amazon, qui continue de tout mettre en œuvre pour s’introduire dans vos maisons et devenir un acteur majeur sur le marché de la domotique.

Cependant, comme le souligne The Verge, “Amazon devra faire beaucoup plus pour prouver qu'il est digne de ce type d'accès sans entrave à votre maison. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, plus de commodité ne vaut tout simplement pas la peine de faire des compromis.”