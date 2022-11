Amazon Prime Gaming : les jeux offerts en décembre ont fuité

Amazon Prime Gaming offre, comme tous les mois, une sélection de jeux vidéo. Et la liste de décembre est déjà connue, grâce à un utilisateur du site GGDealz.

Après avoir proposé gratuitement aux abonnés Prime des jeux comme Fallout New Vegas Ultimate Edition, Amazon proposera (entre autres) dans quelques jours :

Quake

Spinch

Brothers - A Tale of Two Sons

Doors Paradox

Banners of Ruin

Cette liste, incomplète, figure sur une bannière allemande repérée par l’utilisateur de GGDealz. D’autres titres seront donc ajoutés, mais restent inconnus à l’heure actuelle.

Ce qui ne nous empêche pas de vous conseiller le classique Quake, et surtout Brothers: A Tale of Two Sons, un jeu co-op signé Josef Fares, qui signera plus tard les très réussis A Way Out (deux frères qui s’échappent de prison) et le très mignon It Takes Two, autre titre co-op apprécié de la presse et des joueurs.

Pour la suite de la liste, rendez-vous dans quelques jours.