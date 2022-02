Amazon Prime Gaming : découvrez les 7 jeux offerts en mars 2022

Sony, Epic Games et Microsoft ne sont pas les seuls à offrir des jeux tous les mois. Si l’offre d’Amazon est certes plus discrète, elle contient souvent quelques pépites. Voici les 7 (!) titres offerts en mars 2022.

Mais avant toute chose, rappelons que pour accéder à ces jeux offerts, il vous faudra impérativement un abonnement actif à Amazon Prime. L’offre du géant de l’e-commerce est proposée à 5,99 euros par mois, ou 49 euros par an, et donne accès, en plus de la partie gaming, à la livraison gratuite ou au catalogue Prime Vidéo.

Si vous êtes déjà abonnés, voici ce qui vous attend :

Madden NFL 22 , une simulation de football américain signée EA Sports

, une simulation de football américain signée EA Sports Surviving Mars , un jeu de gestion qui vous permettra de coloniser la planète rouge

, un jeu de gestion qui vous permettra de coloniser la planète rouge Crypto Against All Odds , où il sera question de cryptomonnaies et de hackers à attaquer

, où il sera question de cryptomonnaies et de hackers à attaquer looK INside , un puzzle game où il vous faudra découvrir les secrets de famille

, un puzzle game où il vous faudra découvrir les secrets de famille Pesterquest , un jeu inspiré de l’univers de la BD Homestuck

, un jeu inspiré de l’univers de la BD Homestuck SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech , un jeu de rôle à base de cartes

, un jeu de rôle à base de cartes The Stillness of the Wind, un jeu dans lequel vous devrez vous occuper de vos chèvres

Pour récupérer les sept titres, rendez-vous sur la page Amazon Prime Gaming et cliquez sur “Récupérer” pour ajouter le jeu à votre bibliothèque. À noter que les titres de février sont encore disponibles pendant quelques heures.