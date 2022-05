Amazon Prime Gaming : découvrez les 6 jeux offerts en juin 2022, dont Far Cry 4

Pour récupérer les six titres, rendez-vous sur la page Amazon Prime Gaming et cliquez sur “Récupérer” pour ajouter le jeu à votre bibliothèque. À noter que les titres de mai sont encore disponibles pendant quelques heures. Le géant de l’e-commerce offrait notamment Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Cat Quest ou Shattered - Tales of the Forgotten King.

Enfin, soulignons qu’Amazon offre également en juin des contenus in-game pour Apex Legends, Fall Guys, Overwatch pu encore Pokémon Go.