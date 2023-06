Amazon pousse-t-il ses clients à renouveler leur abonnement à leur insu ?

Le principal reproche fait à Amazon, c’est d’utiliser ce qu’on appelle des "dark patterns", autrement dit des pièges à utilisateurs pour inciter les consommateurs à opter pour l’abonnement Prime. Une pratique extrêmement répandue sur les sites de commerce électronique.

Un exemple très courant de dark pattern est l’acceptation des cookies sur les sites internet. Il ne suffit que d’un clic pour les accepter. Mais pour les refuser, il faut aller dans les options, effectuer plusieurs clics pour finalement arriver au 'non, je ne suis pas d’accord'. Peu de gens vont jusqu’au bout.

Certains pièges sont cependant bien plus problématiques, comme l’explique Nicolas van Zeebroeck, professeur d’économie et de stratégie numérique à Solvay : "il existe des services en ligne, par exemple, auxquels vous vous abonnez sans même vous en rendre compte, parce que vous cliquez sur un bouton qui a l’air d’être un bouton pour fermer le pop-up et qui en réalité vous abonne automatiquement. On voit ça très fort sur les GSM où vous vous retrouvez avec des abonnements directement déduits sur votre facture de GSM par exemple, alors que vous n’avez jamais rien accepté."

La pratique d’Amazon qui pose problème, ici, c’est qu’il faut un seul clic pour devenir abonné Prime alors que pour se désabonner, il faut en faire six ou sept. On rend la démarche plus difficile, en gros. Derrière cette pratique se cache un enjeu financier énorme : deux Américains sur trois de plus de 18 ans seraient abonnés à Prime. À environ 130€ par an l’abonnement aux Etats-Unis, on parle donc de dizaine de milliards d’euros.