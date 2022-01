Amazon ouvre une boutique de vêtements aux Etats-Unis

Amazon, surtout connu pour sa boutique en ligne, ouvrira cette année un magasin de vêtements physique dans la banlieue de Los Angeles, a annoncé jeudi l'entreprise américaine.

La boutique s'appellera "Amazon Style" et Amazon promet "une nouvelle façon de faire du shopping" grâce à la technologie intelligente. Par exemple, les clients pourront se faire livrer des vêtements dans les bonnes tailles directement dans une cabine d'essayage via des codes QR et une application. La technologie utilisée fournira également des recommandations.

Dans une interview accordée à la chaîne américaine CNBC, la directrice de la boutique, Simoina Vasen, a déclaré que les articles proposés dans le magasin seront accessibles à tous les pouvoirs d'achat. "Vous y trouverez tout, de la pièce basique à 10 euros au jean de créateur en passant par une pièce intemporelle à 400 dollars", a-t-elle précisé.

Ce n'est pas la première fois qu'Amazon investit dans des magasins physiques. Auparavant, l'entreprise avait lancé des boutiques de produits alimentaires et de livres et racheté la chaîne de supermarchés Whole Foods.