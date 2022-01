Amazon lance son premier magasin de vêtements en personne, truffé d'algorithmes

"Les clients pourront effectuer leur shopping depuis la cabine d'essayage", promet le groupe de Seattle dans le communiqué qui annonce l'inauguration de la nouvelle enseigne, baptisée Amazon Style, pour "plus tard cette année" dans un centre commercial de la ville californienne.

"Amazon Style est conçu autour de la personnalisation", précise le communiqué.

Les consommateurs pourront scanner les vêtements qui leur plaisent. Les algorithmes leur "feront des recommandations sur mesure et en temps réel".

L'idée est de combiner les avantages du shopping en ligne et en personne. Dans les cabines, un écran tactile permettra aux clients de sélectionner des modèles et tailles différentes, qui leur seront amenés "en quelques minutes" par les vendeurs grâce aux "technologies et processus sophistiqués" déjà utilisés dans les entrepôts du groupe.

L'entreprise se vante de pouvoir ainsi fournir beaucoup plus de choix que les magasins traditionnels, dans un espace moins encombré. Il sera par exemple possible de passer commande en ligne (où se trouvent des millions d'articles) et d'essayer sur place.