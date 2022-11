Amazon a débarqué en Belgique : faut-il changer son abonnement ?

Disponible dans trois langues, amazon.com.be (amazon.be étant déjà pris) propose une version belge de sa plateforme avec sa "boutique de marques belges". Une manière pour l’enseigne de se lancer à la conquête des entreprises belges.

"Amazon veut devenir plus spécifique, plus belge, et en ouvrant un bureau ici, ils vont mieux comprendre les consommateurs, compléter leur offre, qui pourrait devenir plus concurrentielle, plus complète, plus belge, avec des prix plus proches de ceux pratiqués sur notre marché", nous explique Matthieu van der Schueren, expert en stratégie digitale et responsable du cabinet JUNGO.

Et pour le client, ça change quoi ? Fondamentalement, cette arrivée ne devrait pas chambouler le marché.

"Le client bénéficie d'une offre supplémentaire, d'un endroit de plus où consulter le catalogue, comparer les prix. Vous pouvez les considérer comme chaîne internationale de magasins, vous pouvez acheter en Belgique, en France, en Allemagne, les prix pourraient être différents."

La règle reste de comparer, insiste Yasin Ozcan, chef de projet high-tech RTBF iXPé. "La comparaison va prendre plus de temps, mais on sait sur quels sites comparer. C’est simple, il suffit de changer l’extension. Ensuite, cela dépendra des stocks. Un produit peut être disponible en France, mais moins en Allemagne ou Belgique. Les délais de livraison peuvent être aussi différents."