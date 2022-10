Amay : le CPAS pourrait confier la gestion des accueillantes d’enfants à une asbl privée

Pour les accueillantes amaytoises, c’est l’incertitude et le désarroi : "on ne sait pas vers où on va. On a entendu la date du 1er janvier. Les parents nous demandent s’ils doivent déjà chercher un autre milieu d’accueil", explique Morgane, accueillante depuis 7 ans et d’ajouter "s’il y a repreneur, on passera du public au privé avec quelles conséquences pour notre statut, notre rémunération, nos congés ? On n’en sait rien. On fait 50 heures par semaine. Au bout de la semaine, on est vidé mais c’est notre métier et on l’aime."

Du côté du CPAS, Eric Englebert se veut rassurant : " notre objectif est la reprise de toutes les accueillantes avec leur statut actuel salarié ou conventionné. Les parents doivent aussi être rassurés, dans ce cas, ils garderont la même place d’accueil avec le même prix à payer" mais il ajoute " les salaires et jours de congé font partie des suites de la négociation".

Les négociations vont donc se poursuivre. "Il n’y a aucune date butoir. L’idéal est en début d’année, c’est plus simple mais si on n’y arrive pas ou si la reprise ne s’effectue pas, le service restera au CPAS le temps qu’il faudra", ajoute le président du CPAS amaytois.