Amay : des balises avifaunes placées grâce à un hélicoptère sur une liaison à haute tension

Jean Fassiaux, porte-parole d'Elia, explique : "Sur l’ensemble de notre réseau, on a déjà balisé près de 140 kilomètres de lignes à haute tension. Notre objectif, c’est de pouvoir atteindre les 200 kilomètres de lignes protégées à l’horizon 2030. La priorité, c’est de pouvoir faire en sorte que nos lignes créent le moins d’impact par rapport à la population animale qui vit autour de ces lignes. Ces balises réduisent de manière très importante les collisions avec les lignes. On parle de près de 90% de diminution. On travaille avec des ONG, on travaille avec Natagora ici en Wallonie, et ce sont des experts qui, justement, vérifient l’efficacité de ces mécanismes mis en place. Ce sont eux qui ont, au préalable, cartographié tout notre réseau avec toute une série de zones qui sont plus sensibles, où il y a des passages plus importants, où il y a une population avifaune beaucoup plus importante et donc c’est sur ces zones prioritaires qu’on travaille le plus rapidement.".