Amaury Bonduel, grand rival de Max Verstappen en karting, vise le titre en Lamborghini Super Trofeo

Un Brésilien, moins rapide lors des tests, a débarqué avec une valise de dollars, et a reçu le volant en F3. Pour Ghislain c’est clairement l’argent, qui a stoppé net, l’ascension de son fils vers la Formule 1 : " Aujourd’hui la F1 et c’est 10% de talent et 90% d’argent. Amaury a roulé en karting avec Max Verstappen et Nandro Norris, deux pilotes qui évoluent en F1 mais qui ont des pères milliardaires. Il a roulé avec Max à Genk, ils étaient tout le temps en bagarre. Jos, le Papa Verstappen, venait prendre les chronos d’Amaury parce qu’ils étaient les deux petits kets à battre. Les bêtes noires du karting c’était Amaury Bonduel et Max Verstappen. Mais Max avait déjà le nom, et une fortune derrière, c’est ça qui a fait la différence ".