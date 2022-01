Amaury Bertholomé est le nouveau directeur général du circuit de Spa-Francorchamps

Un peu plus de 5 mois après l’assassinat de Nathalie Maillet, le nom du nouveau directeur général du circuit de Spa-Francorchamps est officiellement connu.

Ce 27 janvier, le Conseil d’administration de la société du circuit a nommé Amaury Bertholomé à cette fonction.

Stavelotain d’origine, il est installé à Liège où il est actif au sein de la section MR de Liège-Ville. Il est actuellement chef de cabinet de Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est aussi, depuis près d’un an, président de l’Abbaye de Stavelot.

Amaury Bertholomé a étudié au Collège Saint-Remacle de Stavelot puis à l’Université de Liège où il a obtenu un master en management général en 2010. Il est aussi notamment détenteur d’un certificat interuniversitaire en finances publiques.

Il a été conseiller en finances publiques et locales à l’Union des Villes et Communes et conseiller du groupe MR du Parlement de Wallonie.

On notera aussi, au cours des dernières années, sa présence comme administrateur au sein de la SONACA, de la Société liégeoise de gestion foncière, du Festival de Liège, du domaine touristique de Blegny-Mine et de Wallonie Belgique Tourisme.

Les arcanes du circuit de Spa-Francorchamps, il les connaît. Il y a été commissaire du Gouvernement wallon jusqu’à fin 2018. Il a également été commissaire du Gouvernement Wallon à la SOGEPA, la Société wallonne de gestion et de participations, qui intervient dans le financement du circuit.

L’an dernier, quand il était devenu président de l’Abbaye de Stavelot, où est installé le Musée du Circuit, Amaury Bertholomé avait annoncé vouloir renforcer les liens entre le circuit et l’abbaye.