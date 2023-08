Amateurs de vin ? Apprenez-en plus sur la saison de vendanges grâce au Beau Vélo de RAVeL

La première appellation d’origine contrôlée : Hagelandse Wijn, voit seulement le jour en Flandre en 1997, elle reconnaît l’existence d’un vignoble au caractère commercial.

Le vignoble belge se situe souvent au nord, ce qui influence bien évidemment sa culture. On retrouve donc des cépages français adaptés au nord, comme le pinot noir et le chardonnay ou des cépages allemands crées pour résister au froid et à l’humidité. Quoi qu’il en soit, les vins blancs sont les plus présents sur le marché, avec notamment des vins effervescents fabriqués selon une méthode traditionnelle.

Depuis quelques années, on voit des amateurs qui deviennent professionnels, en ayant pour but d’améliorer sans cesse la qualité. L’année 2022, a d'ailleurs été une très bonne pour le vin en Belgique puisque plus de trois millions de litres, auraient été produits chez nous. Cela s’explique aussi par l’augmentation des vignerons qui étaient l’année dernière, au nombre de 259, professionnels et amateurs confondus.