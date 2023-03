Amateurs de soul, un morceau d’Eric Mercury and The Soul Searchers est republié

Réédité conjointement aux Etats-Unis et en Angleterre, voici un joyau estampillé northen soul, un groupe qui nous vient du Canada : Eric Mercury and The Soul Searchers, et qui, en 1968, sort ce titre ''Lonely Girl''.

Avis aux collectionneurs de 45 tours de soul music, si vous souhaitez étoffer votre collection de manière raisonnable, sans dépenser des sommes folles en originaux ultra-rares, il faut vous tourner vers les rééditions. Les grands labels comme Stax ou Motown, republient souvent certains trésors, on se souvient du classique de Frank Wilson ''Do I Love You (Indeed I Do)''.