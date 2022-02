Amateurs d’horreur, ne manquez pas “Dernier train pour Busan” !

Mené à un train d’enfer, ce film catastrophe remet aussi en question l’individualisme de notre société capitaliste et interroge la notion de sacrifice. Les scènes gores ne sont pas en reste pour autant. Vous en aurez “pour votre argent” !

Pour vous faire une idée de ce qui vous attend avec “Dernier train pour Busan” : “Prenez “Le Transperceneige”, ajoutez-y une pincée de “The Walking Dead” et “28 jours plus tard”, et vous obtiendrez “Dernier Train pour Busan”.” estime le site Allociné.