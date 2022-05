Amateur d'Art Nouveau bruxellois ? Ce jeu de société est fait pour vous !

Ces jeux de société font la part belle à la stratégie et reposent sur une gestion des ressources, sur des choix de placement sur le plateau et sur une optimisation des actions de chaque joueur. Outre une mécanique complexe et bien pensée, ces jeux sur Bruxelles se démarquent par leur esthétisme et un univers graphique très travaillé.

C’est à nouveau le cas avec la dernière création du Liégeois Etienne Espreman, avec Vincent Joassin à l’illustration, qui vous invite à incarner un architecte Art Nouveau à Bruxelles qui doit construire de nouveaux bâtiments et accroître sa renommée. Si vous aimez les jeux de société où il faut réfléchir mais qui s’inscrivent dans un environnement bien particulier, vous allez adorer " Bruxelles 1897 ". Concrètement, il s’agit de la version cartes de " Bruxelles 1893 ". Cette adaptation conserve l’essence du premier tout en étant plus maniable et léger : idéal à emporter pour les vacances, surtout si vous avez le mal du pays.

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Age : à partir de 10 ans

Durée : de 30 à 60 minutes

Editions : Geek Attitude Games