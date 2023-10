Amandine, la maman agricultrice qui emmène son fils partout avec elle : "Je suis certaine qu'il apprend déjà plein de choses"

Il est 8h30 du matin et Amandine s’agite déjà dans l’étable avec son fils, Louis, un an et demi, qui la suit tant bien que mal.

Le tracteur, le nettoyage des étables, soigner les petits veaux, c’est le quotidien de Louis depuis sa naissance. Amandine a décidé d’allaiter et ne pouvait donc pas envoyer le petit à la crèche. Et puis à la campagne, avec un horaire d’agriculteur, se rendre à la crèche, c’est une perte de temps. Dans les zones rurales, les crèches sont souvent très éloignées des fermes et les horaires ne sont pas toujours adaptés au monde agricole.

Pour la jeune maman, "on fait avec ! Et puis j’ai mon p’tit avec moi tout le temps ! Ce n’est pas évident tous les jours mais on est bien aidé par la famille et les voisins." Louis, lui, semble apprécier son petit siège perché sur le tracteur de sa maman. Il observe calmement chaque geste, écoute chaque parole et paraît aimer ce quotidien un peu particulier.

"Il ne parle pas encore, mais je suis certaine qu’il apprend déjà plein de choses en passant ses journées avec moi", explique la jeune mère. Selon Amandine, chacun devrait faire comme il le sent avec son enfant, et "si une femme veut allaiter, bah ! qu’elle allaite ! C’est bien de pouvoir prendre son enfant avec au travail. Chacun fait comme il peut, comme il veut…"

Amandine attrape un se,au d’une main, son bébé dans l’autre bras et s’en va nourrir de jeunes veaux dans l’étable voisine. "Je ne dis pas que c’est facile tous les jours ! C’est clair que je suis un peu moins efficace. Mais bon, c’est comme ça ! On fait avec", conclut Amandine le sourire aux lèvres. Elle installe Louis dans le tracteur et repart au champ.