Amandine Hinnekens et Boris Prager de "Trentenaires" se confient sur le cap des 30 ans

Ce matin, Amandine Hinnekens et Boris Prager, acteurs de la série "Trentenaires", étaient dans le Réveil de Tipik. Après avoir parlé de la trentaine et du tournage, ils ont donné quelques détails sur la 2e saison.

"Trentenaires", c’est l’histoire d’un groupe d’amis soudé, qui, depuis leurs années de fête dans le bar d’Enzo, ont tout partagé : les premiers émois, les grandes promesses, les premiers deuils. Ils ont aujourd’hui l’âge où on attend tout de la vie, l’âge où on espère, où on profite, où on partage tout avec ceux qu’on aime…

Boris Prager (Luca) et Amandine Hinnekens (Alessandra) ont partagé avec l’équipe du Réveil de Tipik leur(s) ressemblance(s) éventuelle(s) avec leurs personnages ainsi que les anecdotes d’un tournage exclusivement carolo.

L’émission était aussi le bon moment pour faire un petit topo sur le fameux "cap des 30 ans" : "Peut-être que je me suis posé des questions comme 'Je n’ai pas d’enfant, est-ce que j’en veux ?'. Après, on a un métier particulier donc je n’ai pas l’impression d’être dans un cadre. Je n’ai pas senti ce cap et j’espère ne jamais le sentir en fait.", a partagé Amandine.