Amanda Maier, virtuose du violon, oubliée par l’histoire en raison de sa retraite précoce

Amanda Maier est une compositrice qui a vu le jour en Suède au milieu du XIXe siècle. Grande virtuose du violon, elle a été oubliée par l’histoire en raison de sa retraite précoce, due à son mariage et à sa mort prématurée à l’âge de 41 ans.

Amanda Maier, a pris très tôt conscience de ses dons musicaux. C’est son père qui lui a donné ses premières leçons de violon et de piano. Elle apprendra aussi le violoncelle, l’orgue, et l’harmonie à l’École royale de musique de Stockholm, ce qui lui ouvrira tout grand les portes de la composition, et même de la direction d’orchestre, elle peut se vanter d’ailleurs d’avoir été la première femme diplômée en direction musicale de l’École royale de Stockholm.

Amanda Maier se lance également très jeune dans les tournées de concert, elle se produit partout en Suède mais aussi à l’étranger tout en continuant à perfectionner son instrument avec Engelbert Röntgen qui était le 1er violon du célèbre Gewandhaus de Leipzig.

De nombreuses compositions de chambre et pour orchestre voient le jour durant cette période.

Son professeur avait un fils qui était pianiste et compositeur Julius Röntgen. Ce dernier va lui passer la bague au doigt et le couple va s’installer à Amsterdam. Ce mariage ainsi que la maternité vont mettre fin à la carrière de virtuose d’Amanda Maier, mais pas à sa carrière de compositrice puisque des œuvres continuent à voir le jour.

Les jeunes mariés organisent aussi de nombreux salons musicaux fréquentés par Rubinstein, Joseph Joachim ou encore Johannes Brahms. Elle se liera d’amitié aussi avec la compositrice anglaise Ethel Smyth, elles vont entretenir une correspondance jusqu’à la mort prématurée d’Amanda Maier, emportée par la tuberculose à l’âge de 41 ans seulement.