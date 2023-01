AMAMER au Théâtre de Namur, un spectacle jeune public ode aux épreuves de la vie

"Mère trop occupée, mère qui tangue, mer épuisée, mer agitée, mer sans mémoire, mer évaporée… Comment une petite vague peut apprendre la marée, s’amarrer au port et apprendre à partir au large… Cette enfant, cette petite vague, sa mère l’appelle Trésor. Au pied de ses dessins, Trésor twiste et illumine son quotidien, court avec les mouettes, fait des bisous guéritout, balance de la couleur et des offensives de câlins. En fouillant l’absence abyssale de sa mère, elle bascule dans un océan initiatique où les rencontres du fond marin la ramèneront à la surface, légère et fortifiée."

Le Théâtre de Namur en coproduction avec Laurane Pardoen et la DADDY Compagnie présente AMAMER, spectacle jeune public onirique et sensible. En s’adressant directement aux plus petits, la pièce conte avec poésie ces épreuves qui rendent plus forts. Théâtre gestuel, marionnettes et musique électro se mettent au service de l’humour et de la tendresse pour raconter l’histoire de Trésor, la petite vague.

7 € enfants / 9 € parents

Du 25 au 28 janvier

Après le spectacle, un goûter philosophie est organisé avec Gilles Abel, philosophe pour enfants pour que "les enfants apprennent à dire ce qu’ils pensent mais, surtout, à penser ce qu’ils disent." En parallèle de la pièce, deux expositions prennent également place :

Celle de Catherine Tilmant, qui à travers ses peintures, dessins et sérigraphies, témoigne de la perte de sa maman et de son chemin de deuil. Vernissage le 18 janvier au Centre culturel de Namur.

Celle de Cécile Balate, Marianne Hansé et Ditte Van Brempt, trio qui a logé dans le phare de l’île Wrac’h pendant deux semaines. Durant cette résidence, elles ont allié leurs talents, et créer des œuvres mêlant gravure, aquarelle et fusain. Accessible du 18 au 29 janvier au Théâtre de Namur.