Amallah, Raskin et Tielemans parmi les meilleures opportunités du mercato hivernal

Le mercato hivernal 2023 a ouvert ses portes dans la majorité des pays européens. À cette occasion, l’Observatoire du football CIES a présenté dans son dernier rapport une liste des joueurs avec la plus haute valeur "Impact Score" dont le contrat se termine en juin prochain.

"L’Impact Score est une métrique prenant en compte le niveau sportif des matchs disputés lors de la dernière année, les minutes disputées dans des rencontres officielles, ainsi que les performances de jeu", précise le CIES.

Bien que ces joueurs pourraient être recrutés "gratuitement" dans six mois, les attirer dès le mois de janvier pourrait s’avérer très intéressant pour les clubs au vu du prix moins élevé des joueurs en fin de contrat.

Chez les moins de 24 ans, Evan N’Dicka, défenseur central de l’Eintracht Frankfurt, est celui qui a l’Impact Score le plus élevé (87,5). Il devance notamment Youssoufa Moukoko (3e avec 74,5), pépite de 18 ans qui n’a toujours pas prolongé au Borussia Dortmund. Dans ce classement, on retrouve également les Belges Thibo Somers (67,6), du Cercle Bruges, et Nicolas Raskin (67,1), versé dans le noyau B du Standard car il aurait refusé de prolonger son contrat en bord de Meuse.