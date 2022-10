Amadou Onana sur son transfert à Everton : "Je suis dans le plus grand championnat du monde"

Au micro de Pierre Deprez, Amadou Onana explique être plutôt satisfait de son transfert jusqu'ici : "Je pense que je me suis bien adapté à la Premier League, j'ai pris mes marques match après match, engrangé de la confiance et de la maturité. C'est un championnat différent avec une intensité différente de ce à quoi j'ai été habitué."

Depuis son arrivée, le milieu de terrain belge comptabilise 82% de temps de jeu avec son nouveau club. Cela n'arrive pas souvent, mais cela ne l'étonne pas pour autant : "J'ai de très grosses attentes par rapport à moi-même, je veux jouer tous les matchs, être dans toutes les compétitions, jouer le plus possible. Je n'avais pas de garantie en arrivant, il n'y a que les superstars qui ont des garanties de temps de jeu. J'ai dû travailler, montrer ce que je valais à l'entraînement et ça a payé."

Parti cet été du Nord de la France, le nouveau joueur d'Everton estime avoir fait un pas en avant : "Je pense que je suis dans le plus grand championnat du monde, avec certaines des plus belles équipes mondiales. Tout le monde suit ce championnat et donc, oui, je pense que c'est un pas en avant."

Ce pas en avant permet à l'ex-Lillois d'accélérer sa progression : "Étant donné que le jeu va plus vite que dans le championnat français, je pense que j'ai amélioré mon scanning et la vitesse d'exécution avec le ballon." Le joueur belge cherche constamment à s'améliorer et travaille cela au quotidien : "Je travaille beaucoup la finition avec l'entraîneur après l'entraînement. C'est l'une des pièces manquantes de mon jeu, nous trouvons tous les deux que je peux être plus décisif. Je travaille physiquement aussi car l'enchaînement des matchs n'est pas toujours évident et donc la récupération est très importante."

L'entraîneur des Toffees n'est autre que Frank Lampard, ancien milieu de terrain de Chelsea notamment. C'est d'ailleurs lui qui a poussé pour la venue d'Onana, dans un rôle bien précis : "L'entraîneur me fait évoluer en 8 avec un style de box to box. Il estime qu'avec mes qualités, je suis capable d'accomplir les tâches défensives et offensives. Il essaie de me l'inculquer puisqu'il l'a fait durant sa carrière et donc il n'y a pas mieux que de l'avoir comme entraîneur. Je regardais beaucoup la Premier League quand j'étais petit, Lampard est une légende du football anglais. En tant qu'entraîneur, il essaie de créer une réelle relation avec ses joueurs avec qui il est très proche et essaie de beaucoup communiquer avec nous, et moi ça me plait."

