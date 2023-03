Amadou Onana revient sur l’échec des Diables Rouges au Qatar : "On n’avait pas la mentalité et la hargne du Maroc"

Amadou Onana a donné une interview chez nos confrères de SoFoot dans laquelle il n’a pas manqué de parler de l’échec de notre équipe nationale lors de la Coupe du monde.

Interrogé sur les explications de cette contre-performance, le médian ne s’est pas caché. "Nos performances n’ont pas été à la hauteur. Quand on voit la manière dont on a joué, ce n’est pas une surprise d’être sorti au premier tour. Quand je vois une équipe comme le Maroc, la mentalité et la hargne avec lesquelles ils ont joué, tout ça n’était pas présent dans nos matchs. Il y a des regrets, car on aurait aimé aller plus loin, pour certains c’était d’ailleurs leur dernière Coupe du monde. Mais on ne peut pas être surpris de ce qu’il s’est passé", a-t-il expliqué.

Relancé sur le changement de génération progressif qui est en train de s’effectuer, le joueur d’Everton s’est montré plutôt optimiste concernant l’avenir. "Il y a une nouvelle génération qui émerge avec des joueurs de qualité comme Openda, Theate, Doku, De Ketelaere et plein d’autres. Il y a une relève qui est là, à nous maintenant de travailler énormément pour réussir à faire au moins aussi bien que la génération précédente. Pour moi, cette dernière restera comme la génération qui a mis le football belge sur la carte du monde", a-t-il pointé.