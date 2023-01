Amadou Onana quittera-t-il Everton après avoir renoncé à Chelsea ?

Chelsea n’était pas seulement "venu aux nouvelles", pour Amadou Onana. Le club a fait une offre à Everton et au Diable rouge. Une offre intéressante. Les propriétaires s’étaient donné la peine de contacter l’agent(e) du joueur. L’intérêt des Blues n’est pas nouveau : ils avaient été séduits par le médian lillois à l’occasion de la confrontation entre les deux équipes en Ligue des Champions.

Le numéro 8 des Toffees a préféré ne pas donner suite.

Pourtant, le limogeage de Frank Lampard, avec lequel le milieu de terrain s’entendait parfaitement bien, aurait pu le motiver à quitter Liverpool. De même la perspective de la relégation.

Amadou Onana et son agente (qui est sa sœur Mélissa), ont voulu miser sur la stabilité, et l’apprentissage. C’est en effet la toute première fois de sa carrière qu'il a l'opportunité de disputer une saison complète en tant que titulaire. A Everton, le métier rentre, vite. Et bien.