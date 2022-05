Amadou Onana : le Capitaine des Diablotins est peut-être le chaînon manquant en milieu de terrain

Né à Dakar, de père belgo-camerounais et mère sénégalaise, Amadou Zeund Georges Ba Mvom Onana, qui parle pas moins de 5 langues, est fier de ces racines triples et s’estime enrichi de cette variété. Mais s’il a appris le football dans les rues de Dakar, ce sont les couleurs noir-jaune-rouge qu’il représente depuis qu’il a 16-17 ans. " Je suis très fier d’avoir porté le brassard chez les U21. On ne le donne pas à n’importe qui. Représenter un pays c’est déjà un honneur, mais en être le Capitaine, encore plus ".

Ce que la génération dorée a réussi nous donne de l’ambition et de la confiance. Finis les complexes!

Avec les Arthur Théate, Wout Faes, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Alexis Saelemakers, Alberts Sambi Lokonga, Yari Verschaeren, Youri Tielemans et autre Loïs Openda, le grand (1M95) médian du LOSC représente la génération chargée de reprendre le très lourd flambeau de l’actuelle " Génération dorée ". Et pour lui l’héritage est tout sauf un fardeau :" Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et les autres, ce qu’ils ont fait est exceptionnel, et eux l’étaient aussi. Mais cela ne nous fait pas de l’ombre, au contraire. Je prends ça comme un challenge pour nous : faire au moins aussi bien, même si ce sera difficile. Et puis en plaçant la Belgique si haut, ils nous ont donné de la confiance et de l’ambition. Depuis quelques années, avec les U21, quand on affronte des nations comme la France ou l’Italie, on ne fait plus de complexe ".

Et il n’en fera pas non plus contre les Pays-Bas, la Pologne ou le Pays de Galles dans quelques jours.