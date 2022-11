Amadou Onana ira à la Coupe du monde : "Un moment de joie, de partage et de fierté"

Jeudi midi, Roberto Martinez a dévoilé la liste des 26 joueurs qu'il emmenait à la Coupe du monde au Qatar. Une liste dont fait partie le solide milieu de terrain d'Everton Amadou Onana. Pour l'occasion, notre journaliste Pierre Deprez a transmis différentes questions à Melissa Onana, la sœur aînée du joueur, qui est aussi son agent et qui l’accompagne dans sa carrière depuis toujours.

Bonjour Amadou. Tu fais partie des 26 joueurs qui vont partir à la Coupe du monde. Quelle ont été tes premières pensées ?

"Le chemin parcouru jusqu'ici. Tous les sacrifices qui ont été faits tout au long de ma carrière. Un moment de joie, de partage et de fierté. On est très content de cette sélection".

Comment as-tu appris ta sélection?

"J'étais sur le terrain. J'ai demandé au coach s'il avait son téléphone. Et puis, une fois arrivé dans le vestiaire, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des centaines de messages. J'ai tout de suite compris".

Quelle a été la réaction de tes proches ?

"Ils m'ont appelé et félicité. Ils sont très fiers de moi et je le ressens. Ça me donne des frissons pour être honnête. C'est un moment de joie pour toute ma famille. Mais ce sont des moments indescriptibles. Je n'ai pas les mots".

On me dit dans l'oreillette que votre sœur est très fière!

"Elle est très très très très fière, même si on cache nos émotions dans la famille. Mais je le ressens, je le vois et ça me donne des frissons. Par rapport à elle aussi, tous les sacrifices qu'elle a faits pour m'aider dans ce parcours tout au long de ma carrière. C'est une récompense pour elle aussi".